Потужна магнітна буря вже почалася: скільки триватиме та як захиститися

29 жовтня 2023 року Землю накрила потужна магнітна буря, яка викликана викидом корональної маси з Сонця. Буря досягла рівня K-INDEX 7.

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Ці геомагнітні коливання триватимуть до кінця місяця. За даними Space Weather Prediction Center, вони стихнуть лише 2 листопада.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, особливо на метеозалежних. У період потужних геомагнітних коливань населення Землі може відчувати: головний біль, запаморочення, прискорене серцебиття, слабкість, втому. Може загостритися хронічні хвороби.

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Якщо ви відчуваєте будь-які з цих симптомів, зверніться до лікаря.

Фахівці радять у період магнітних бур дотримуватися здорового способу життя. Не варто вживати шкідливу їжу, пити каву чи алкогольні напої.

Також варто зменшити фізичні та розумові навантаження. Краще за все у ці дні гуляти на свіжому повітрі та вживати більше рідини. Включайте у свій раціон більше сезонних овочів, фруктів, зелені, горіхів та риби.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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