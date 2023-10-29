Мощная магнитная буря уже началась: сколько будет продолжаться и как защититься

29 октября 2023 года Землю накрыла мощная магнитная буря, вызванная выбросом корональной массы из Солнца. Буря достигла уровня K-INDEX 7.

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Эти геомагнитные колебания будут продолжаться до конца месяца. По данным Space Weather Prediction Center, они стихнут только 2 ноября.

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, особенно на метеозависимых. В период мощных геомагнитных колебаний население Земли может ощущать: головные боли, головокружение, учащенное сердцебиение, слабость, усталость. Может обостриться хроническая болезнь.

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Если вы чувствуете какие-либо из этих симптомов, обратитесь к врачу.

Специалисты советуют в период магнитных бурь соблюдать здоровый образ жизни. Не стоит употреблять вредную пищу, пить кофе или алкогольные напитки.

Также следует уменьшить физические и умственные нагрузки. Лучше всего в эти дни гулять на свежем воздухе и употреблять больше жидкости. Включайте в свой рацион больше сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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