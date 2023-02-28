Потужний спалах магнітної бурі варто очікувати вже в перший тиждень березня

Весна 2023 року розпочнеться з низки магнітних бур. Вже наприкінці першого тижня варто очікувати потужні геомагнітні спалахи, які перейдуть на другий тиждень березня. Їх інтенсивність буде нестабільною.

1 березня пройде спокійно, очікується інтенсивність бур лише у 2 бали, повідомляє Meteoagent. Вже 2 березня інтенсивність трохи підвищиться і триматиметься на рівні 3 балів. 3 та 4 березня вчені прогнозують спокійні дні, з оцінкою у 2 бали. Але в неділю, 5 березня, варто очікувати потужний 4-бальний спалах. В понеділок, 6 березня, потужність зросте до 5 балів і триматиметься протягом дня. Лише 7 числа інтенсивність спаде знову до 4 балів і до кінця тижня опуститься до комфортних показників.

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Аби захистити організм від жорсткого впливу магнітної бурі, варто слідувати декільком простим правилам:

Розпочинайте свій день з легкої розминки. Можете зробити її навіть сидячи в ліжку: обережно понахиляйте голову в сторони, потісняться вгору і в сторони, зробіть легкий масаж тіла. Протягом дня також робіть невеличкі перерви на фізичні вправи.

Частіше дихайте свіжим повітрям. За можливості виходьте прогулятися на вулицю або частіше провітрюйте приміщення, де знаходитесь протягом дня.

Пийте достатньо чистої води та намагайтесь уникати вживання кави. Додайте до раціону більше свіжих овочів та зелені.

Спробуйте уникати стресу, або перенаправляти своє роздратування на щось корисне. Коли змінюєте вектор думки – ваш мозок і тіло розслабляються.

Намагайтеся лягати спати до 22:00 а засинати не пізніше 23:00. Перед сном краще уникати моніторингу соцмереж та перегляду телевізора. Натомість можете почитати паперову книгу або помріяти про приємне.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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