Мощная вспышка магнитной бури стоит ожидать уже в первую неделю марта

Весна 2023 года начнется с ряда магнитных бурь. Уже в конце первой недели следует ожидать мощных геомагнитных вспышек, которые перейдут на вторую неделю марта. Их интенсивность будет нестабильной.

1 марта пройдет спокойно, ожидается интенсивность бурь всего в 2 балла, сообщает Meteoagent. Уже 2 марта интенсивность немного повысится и будет держаться на уровне 3 балла. 3 и 4 марта ученые прогнозируют спокойные дни с оценкой в 2 балла. Но в воскресенье, 5 марта, стоит ожидать мощную 4-балльную вспышку. В понедельник, 6 марта, мощность вырастет до 5 баллов и будет держаться в течение дня. Лишь 7 числа интенсивность спадет снова до 4 баллов и к концу недели опустится до комфортных показателей.

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Чтобы защитить организм от жесткого воздействия магнитной бури, следует следовать нескольким простым правилам:

Начните свой день с легкой разминки. Можете сделать ее даже сидя в постели: осторожно наклоняйте голову в стороны, потеснитесь вверх и в стороны, сделайте легкий массаж тела. В течение дня также совершайте небольшие перерывы на физические упражнения.

Чаще дышите свежим воздухом. По возможности выходите на улицу или чаще проветривайте помещение, где находитесь в течение дня.

Пейте достаточно чистой воды и старайтесь избегать употребления кофе. Добавьте в рацион больше свежих овощей и зелени.

Попытайтесь избегать стресса, или перенаправлять свое раздражение на что-то полезное. Когда меняете вектор мысли – ваш мозг и тело расслабляются.

Старайтесь ложиться спать до 22:00, а засыпать не позже 23:00. Перед сном лучше избегать мониторинга соцсетей и просмотра телевизора. Вместо этого можете почитать бумажную книгу или помечтать о приятном.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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