Мозаїку із зображення Медузи римського періоду знайшли в Іспанії (фото)

Археологи в Меріді, Іспанія, виявили велику мозаїку римської доби в головній кімнаті римського домусу. Мозаїка містила зображення Медузи, однієї з трьох жахливих горгон з грецької міфології.

Мозаїка була знайдена в археологічній зоні Ла-Уерта-де-Отеро, яка розташована на західній стороні Меріди, яка була частиною римського міста Августа Емерита. Августа Емерита була заснована в 25 р. до н. е. Августом для переселення солдатів Емерити з ветеранів легіонів Кантабрійських війн.

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Місто перетворилося на один з найбільших римських центрів в Іспанії та столицю провінції Лузітанія, що займає площу понад 20 000 квадратних кілометрів, повідомляється на сайті муніципалітету Меріди.

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Зображення Медузи обрамлено в центрі восьмикутного медальйона, оточеного в усіх чотирьох кутах павичами, які уособлюють чотири пори року. Загальна площа мозаїки складає близько 30 м2, а також містить геометричні візерунки та зображення рослинних і тваринних мотивів, таких як птахи та риби.

Фелікс Пальма, директор консорціуму Monumental City, прокоментував, що це місце "має винятковий характер завдяки рівню збереження останків і, перш за все, завдяки декоративному елементу, який прикрашає добре збережений будинок: не лише мозаїка, й живописні та скульптурні мотиви".

Розкопки також виявили 40-метрову ділянку римської стіни, яка захищала місто, і залишки дороги, що пролягала паралельно всередині.

Вчені кажуть, що ця знахідка є значною, оскільки вона дає нове уявлення про життя за влади Августа Емерита. Мозаїка є чудовим прикладом римського мистецтва та ремесла, і вона свідчить про багатство і розкіш, якими користувалися римські громадяни.

Знахідка також є важливою з історичної точки зору, оскільки вона дає нові свідчення про розвиток римського міста. Римська стіна, яку виявили під час розкопок, допомагає краще зрозуміти, як було захищено місто, а залишки дороги дають уявлення про те, як люди пересувалися містом.

Нагадаємо, в Іспанії під час розкопок виявили 1800-річну мармурову статую німфи.

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