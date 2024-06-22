Чи може мобілізований служити за місцем проживання: у Міноборони відповіли

З 18 травня 2024 року закон про мобілізацію в Україні зазнав деяких змін, які стосуються, зокрема, можливості проходити військову службу за місцем проживання. Про це пише РБК.

Хто міг служити за місцем проживання до 18 травня 2024 року:

Жінки та чоловіки з трьома та більше дітьми до 18 років

Батьки-одинаки, які виховують дітей до 18 років

Опікуни та прийомні батьки дітей з інвалідністю до 18 років

Опікуни та прийомні батьки дітей з тяжкими захворюваннями

Жінки та чоловіки з неповнолітніми дітьми І чи ІІ групи інвалідності

Опікуни та прийомні батьки дітей-сиріт до 18 років

Ті, хто доглядає за хворою дружиною/чоловіком, дитиною, батьками

Ті, чиї дружини/чоловіки мають інвалідність, або один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи

Опікуни недієздатних осіб з інвалідністю; ті, хто доглядає за особою з інвалідністю І чи ІІ групи; особою, яка потребує постійного догляду

Жінки та чоловіки з дитиною до 18 років, у яких чоловік/дружина проходить військову службу

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Що змінилося з 18 травня 2024 року:

До переліку осіб, які мають право на відстрочку від призову та проходження служби за місцем проживання, додано:

Жінок та чоловіків, чиї дружини/чоловіки мають інвалідність III групи внаслідок онкозахворювання, відсутності кінцівки, кисті руки, стопи, одного з парних органів, внаслідок психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів.

Члени сім'ї другого ступеня спорідненості людини з інвалідністю І або ІІ групи, які зайняті постійним доглядом (за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня спорідненості), також мають право на відстрочку.

Члени сім'ї третього ступеня спорідненості мають таке право, якщо немає членів сім'ї першого та другого ступенів.

Усі вищезазначені категорії осіб, а також особи з інвалідністю, можуть бути прийняті на службу за контрактом.

Обмеження щодо проходження служби лише за місцем проживання знято.

Важливо:

Громадяни, які оформили відстрочку, можуть вступити на військову службу за власним бажанням, уклавши контракт. Місце проходження служби таких громадян може не збігатися з місцем їх проживання.

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