Чи може мобілізований служити за місцем проживання: у Міноборони відповіли
З 18 травня 2024 року закон про мобілізацію в Україні зазнав деяких змін, які стосуються, зокрема, можливості проходити військову службу за місцем проживання. Про це пише РБК.
Хто міг служити за місцем проживання до 18 травня 2024 року:
- Жінки та чоловіки з трьома та більше дітьми до 18 років
- Батьки-одинаки, які виховують дітей до 18 років
- Опікуни та прийомні батьки дітей з інвалідністю до 18 років
- Опікуни та прийомні батьки дітей з тяжкими захворюваннями
- Жінки та чоловіки з неповнолітніми дітьми І чи ІІ групи інвалідності
- Опікуни та прийомні батьки дітей-сиріт до 18 років
- Ті, хто доглядає за хворою дружиною/чоловіком, дитиною, батьками
- Ті, чиї дружини/чоловіки мають інвалідність, або один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи
- Опікуни недієздатних осіб з інвалідністю; ті, хто доглядає за особою з інвалідністю І чи ІІ групи; особою, яка потребує постійного догляду
- Жінки та чоловіки з дитиною до 18 років, у яких чоловік/дружина проходить військову службу
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Що змінилося з 18 травня 2024 року:
- До переліку осіб, які мають право на відстрочку від призову та проходження служби за місцем проживання, додано:
- Жінок та чоловіків, чиї дружини/чоловіки мають інвалідність III групи внаслідок онкозахворювання, відсутності кінцівки, кисті руки, стопи, одного з парних органів, внаслідок психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів.
- Члени сім'ї другого ступеня спорідненості людини з інвалідністю І або ІІ групи, які зайняті постійним доглядом (за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня спорідненості), також мають право на відстрочку.
- Члени сім'ї третього ступеня спорідненості мають таке право, якщо немає членів сім'ї першого та другого ступенів.
- Усі вищезазначені категорії осіб, а також особи з інвалідністю, можуть бути прийняті на службу за контрактом.
Обмеження щодо проходження служби лише за місцем проживання знято.
Важливо:
Громадяни, які оформили відстрочку, можуть вступити на військову службу за власним бажанням, уклавши контракт. Місце проходження служби таких громадян може не збігатися з місцем їх проживання.
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