Может мобилизованный служить по месту жительства: в Минобороны ответили
С 18 мая 2024 года закон о мобилизации в Украине претерпел некоторые изменения, касающиеся, в частности, возможности проходить военную службу по месту жительства. Об этом пишет РБК.
Кто мог служить по месту жительства до 18 мая 2024 года:
- Женщины и мужчины с тремя и более детьми младше 18 лет
- Родители-одиночки, воспитывающие детей до 18 лет
- Попечители и приемные родители детей с инвалидностью до 18 лет
- Попечители и приемные родители детей с тяжелыми заболеваниями
- Женщины и мужчины с несовершеннолетними детьми I или II группы инвалидности
- Попечители и приемные родители детей-сирот до 18 лет
- Ухаживающие за больной женой/супругом, ребенком, родителями
- Те, чьи жены/мужчины имеют инвалидность, или один из родителей имеет инвалидность I или II группы
- Попечители недееспособных лиц с инвалидностью; те, кто ухаживает за лицом с инвалидностью I или II группы; лицом, нуждающимся в постоянном уходе
- Женщины и мужчины с ребенком до 18 лет, в которых супруг проходит военную службу
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Что изменилось с 18 мая 2024 года:
- В список лиц, имеющих право на отсрочку от призыва и прохождения службы по месту жительства, добавлено:
- Женщин и мужчин, чьи супруги/мужчины имеют инвалидность III группы вследствие онкозаболевания, отсутствия конечности, кисти руки, стопы, одного из парных органов, вследствие психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.
- Члены семьи второй степени родства человека с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом (при отсутствии членов семьи первой степени родства), также имеют право на отсрочку.
- Члены семьи третьей степени родства имеют такое право, если нет членов семьи первой и второй степеней.
- Все вышеперечисленные категории лиц, а также лица с инвалидностью могут быть приняты на службу по контракту.
Ограничения по прохождению службы сняты только по месту жительства.
Важно:
Граждане, оформившие отсрочку, могут поступить на военную службу по собственному желанию, заключив контракт. Место прохождения службы таких граждан может не совпадать с местом проживания.
Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.
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