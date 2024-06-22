Может мобилизованный служить по месту жительства: в Минобороны ответили

С 18 мая 2024 года закон о мобилизации в Украине претерпел некоторые изменения, касающиеся, в частности, возможности проходить военную службу по месту жительства. Об этом пишет РБК.

Кто мог служить по месту жительства до 18 мая 2024 года:

Женщины и мужчины с тремя и более детьми младше 18 лет

Родители-одиночки, воспитывающие детей до 18 лет

Попечители и приемные родители детей с инвалидностью до 18 лет

Попечители и приемные родители детей с тяжелыми заболеваниями

Женщины и мужчины с несовершеннолетними детьми I или II группы инвалидности

Попечители и приемные родители детей-сирот до 18 лет

Ухаживающие за больной женой/супругом, ребенком, родителями

Те, чьи жены/мужчины имеют инвалидность, или один из родителей имеет инвалидность I или II группы

Попечители недееспособных лиц с инвалидностью; те, кто ухаживает за лицом с инвалидностью I или II группы; лицом, нуждающимся в постоянном уходе

Женщины и мужчины с ребенком до 18 лет, в которых супруг проходит военную службу

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Что изменилось с 18 мая 2024 года:

В список лиц, имеющих право на отсрочку от призыва и прохождения службы по месту жительства, добавлено:

Женщин и мужчин, чьи супруги/мужчины имеют инвалидность III группы вследствие онкозаболевания, отсутствия конечности, кисти руки, стопы, одного из парных органов, вследствие психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Члены семьи второй степени родства человека с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом (при отсутствии членов семьи первой степени родства), также имеют право на отсрочку.

Члены семьи третьей степени родства имеют такое право, если нет членов семьи первой и второй степеней.

Все вышеперечисленные категории лиц, а также лица с инвалидностью могут быть приняты на службу по контракту.

Ограничения по прохождению службы сняты только по месту жительства.

Важно:

Граждане, оформившие отсрочку, могут поступить на военную службу по собственному желанию, заключив контракт. Место прохождения службы таких граждан может не совпадать с местом проживания.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

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