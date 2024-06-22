rus
Українська
Война в Украине

Может мобилизованный служить по месту жительства: в Минобороны ответили

Цихоцкая Мария

Может мобилизованный служить по месту жительства: в Минобороны ответили
С 18 мая 2024 года закон о мобилизации в Украине претерпел некоторые изменения, касающиеся, в частности, возможности проходить военную службу по месту жительства

С 18 мая 2024 года закон о мобилизации в Украине претерпел некоторые изменения, касающиеся, в частности, возможности проходить военную службу по месту жительства. Об этом пишет РБК.

Кто мог служить по месту жительства до 18 мая 2024 года:

  • Женщины и мужчины с тремя и более детьми младше 18 лет
  • Родители-одиночки, воспитывающие детей до 18 лет
  • Попечители и приемные родители детей с инвалидностью до 18 лет
  • Попечители и приемные родители детей с тяжелыми заболеваниями
  • Женщины и мужчины с несовершеннолетними детьми I или II группы инвалидности
  • Попечители и приемные родители детей-сирот до 18 лет
  • Ухаживающие за больной женой/супругом, ребенком, родителями
  • Те, чьи жены/мужчины имеют инвалидность, или один из родителей имеет инвалидность I или II группы
  • Попечители недееспособных лиц с инвалидностью; те, кто ухаживает за лицом с инвалидностью I или II группы; лицом, нуждающимся в постоянном уходе
  • Женщины и мужчины с ребенком до 18 лет, в которых супруг проходит военную службу

Читайте также: Адвокат объяснил, могут ли мобилизовать мужчину, у которого жена беременна третьим ребенком

Что изменилось с 18 мая 2024 года:

  • В список лиц, имеющих право на отсрочку от призыва и прохождения службы по месту жительства, добавлено:
    1. Женщин и мужчин, чьи супруги/мужчины имеют инвалидность III группы вследствие онкозаболевания, отсутствия конечности, кисти руки, стопы, одного из парных органов, вследствие психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.
  • Члены семьи второй степени родства человека с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом (при отсутствии членов семьи первой степени родства), также имеют право на отсрочку.
  • Члены семьи третьей степени родства имеют такое право, если нет членов семьи первой и второй степеней.
  • Все вышеперечисленные категории лиц, а также лица с инвалидностью могут быть приняты на службу по контракту.

Ограничения по прохождению службы сняты только по месту жительства.

Важно:

Граждане, оформившие отсрочку, могут поступить на военную службу по собственному желанию, заключив контракт. Место прохождения службы таких граждан может не совпадать с местом проживания.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

МобилизацияВойна в Украине