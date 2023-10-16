Може передаватися навіть через воду: новий вид раку поширюється як вірус

Дослідники опублікували відкриття двох старовинних видів ракових пухлин, які викликають у молюсків симптоми, схожі на лейкемію. Науковці помітили, що рак під водою здійснив "тривалу еволюцію".

Дослідження науковців опубліковане у виданні "Nature Cancer". Воно називається "Соматична еволюція морських трансмісивних лейкозів у звичайного півника".

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Зазначається, що ці види раку здатні поширюватися в водному середовищі, де передача інфекції здійснюється завдяки пухлинним клітинам, які вільно плавають у воді, подібно до мікроскопічних бактерій. Після контакту з молюсками ці пухлинні клітини вступають в організм господарів, де починають розмножуватися.

Механізм інфікування схожий на той, що спостерігається серед тасманійських дияволів – хижих сумчастих ссавців, які можуть передавати ракові клітини, чи то через укуси, чи то через спарювання.

Заразний рак в природі рідко зустрічається і обмежується невеликою кількістю видів тварин. Проте ці нові дослідження, проведені на молюсках, створюють побоювання щодо можливого існування інших форм раку, які можуть становити загрозу для людини.

Раніше науковці дослідили вплив хімічних добрив на організм людини й дійшли висновку, що вони можуть руйнувати мозок.

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