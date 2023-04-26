Може вплинути на отримання субсидій: Про які зміни слід повідомити пенсійний фонд

Право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, які сплачують більше за житлово-комунальні послуги, ніж єдиний платіж, визначений для них. Протягом 30 днів одержувачі субсидій зобов'язані повідомити про будь-які зміни, які можуть вплинути на їх право на субсидії.

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У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, про які саме зміни одержувачі субсидій зобов’язані повідомити в органи Пенсійного фонду протягом 30 днів:

зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства;

зміни соціального статусу членів домогосподарства;

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зміни у складі сім'ї члена домогосподарства;

зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг та умов їх надання;

зміни управителя та виконавця комунальних послуг, крім випадків, коли інформацію про зміну надає виконавець послуги або створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку;

настання умов, за яких субсидія не призначається згідно з пунктами 2, 4, 8-10, пункту 14 положення "Про порядок призначення житлових субсидій", затвердженого постановою Кабміну від 21.10.1995 №848;

отримання громадянином, якому призначено житлову субсидію, або членом його сім'ї одноразового доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;

настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії на понаднормову площу житла.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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