Може серйозно нашкодити очам: коли не можна робити нарощування вій

Нарощування вій не рекомендується у випадках, коли є кон'юнктивіт, ячмінь чи інші захворювання очей. Проте це лише деякі з обмежень для проведення цієї процедури.

Про це пише Час Дій.

Існує ще два протипоказання для проведення цієї процедури.

Мова йде про нарощування під час менструації та при вживанні гормональних препаратів. Звісно, з медичної точки зору ці фактори не вважаються критичними для здоров'я та безпеки, і теоретично нарощування можливе. Проте майстри зазвичай мовчать про це, оскільки ці фактори можуть вплинути на результат.

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Чому менструація вважається не найкращим часом для нарощування вій? Основна причина полягає в тому, що під час менструації рівень статевих гормонів у жінки підвищується, що може призвести до збільшення жирності волосся та вій. Саме через це штучні вії можуть гірше триматися на жирній основі.

Щодо вживання гормональних препаратів, то вони також можуть вплинути на структуру та жирність волосся, ускладнюючи та погіршуючи решультат процедури нарощування.

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