Може знищити весь врожай: як боротись із кучерявістю персика

Кучерявість персика є одним з найсерйозніших захворювань, яке вражає персики, нектарини і абрикоси. Дерева втрачають листя, цвіт, згодом – пагони і плоди. За рік дерево може стати безплідним. Як боротись з кучерявістю персика підкаже UaPortal.

Причина захворювання

Збудником захворювання є гриб тафріна деформуюча. Внаслідок хвороби дерева можуть втратити всі плоди. Найчастіше вона проявляється навесні та влітку.

Ознаки захворювання: на листі з’являється здуття червоного, блідо-жовтого або зеленого кольору. Через деякий час листя набуває бурого кольору та опадає. Пагони стають викривленими, а квіти змінюють розмір та колір.

Методи боротьби

Одразу ж видаліть уражені листя, пагони, квітки та спаліть їх. Потім дерево потрібно обробити.

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Зробіть розчин перекису – 50 мл перекису розчиніть в 5 л води та обприскайте дерево.

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Також, дієвим є розчин тютюну. Для його приготування 1 кг листя тютюну дрібно наріжте, залийте холодною водою і настоюйте 3 дні, після чого процідіть і обприскайте дерево. Процедуру повторіть за тиждень.

Також, варто проводити профілактику: ранньою весною, до розпускання бруньок потрібно обробіть дерева 3%-ною бордоською рідиною, а у період цвітіння і після - 1%-ною бордоською рідиною.

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