Может уничтожить весь урожай: как бороться с кудрявостью персика

Кучерявость персика является одним из самых серьезных заболеваний, которое поражает персики, нектарины и абрикосы. Деревья теряют листву, цветы, впоследствии – побеги и плоды. Через год дерево может стать бесплодным. Как бороться с кудрявостью персика подскажет UaPortal.

Причина заболевания

Возбудителем заболевания является гриб тафрина деформирующая. В результате болезни деревья могут потерять все плоды. Чаще всего она проявляется весной и летом.

Признаки заболевания: на листьях появляется вздутие красного, бледно-желтого или зеленого цвета. Через некоторое время листья приобретают бурый цвет и опадают. Побеги становятся искривленными, а цветы изменяют размер и цвет.

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Методы борьбы

Сразу же удалите пораженные листья, побеги, цветки и сожгите их. Затем дерево нужно обработать.

Сделайте раствор перекиси – 50 мл перекиси растворите в 5 л воды и опрыскайте дерево.

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Также, действенным является раствор табака. Для его приготовления 1 кг листьев табака мелко нашинкуйте, залейте холодной водой и настаивайте 3 дня, после чего процедите и опрыскайте дерево. Процедуру повторите через неделю.

Также, следует проводить профилактику: ранней весной, до распускания почек нужно обработать деревья 3%-ной бордоской жидкостью, а в период цветения и после – 1%-ной бордоской жидкостью.

Напомним, мы уже писали, как приготовить действенное средство от тли.

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