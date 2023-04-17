Чи можна давати собакам та котам м'ясо: відповідь ветеринара

М'ясо є основним джерелом протеїну у раціоні котів та собак. Воно містить всі основні амінокислоти, необхідні тваринам у будь-якому віці. Яке м'ясо можна вживати хатнім улюбленцям розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

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Однак, вибір м'яса для вашого улюбленця залежить від його потреб та доступності для власників. Важливо знати, що кожен вид м'яса має свої переваги та недоліки. Найпопулярнішими варіантами є:

курятина;

індичка;

кролик;

свинина;

яловичина

баранина.

Наприклад, курятина та свинина, біле м'ясо, містять менший рівень протеїну порівняно з бараниною або яловичиною, при тому як яловичина містить найбільше протеїну.

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Жир в різних видах м'яса також відрізняється за наявністю основних жирних кислот. Найбільше жиру міститься в курячому м'ясі та свинині, менше – в баранині та яловичині.

Також варто зазначити, що сире м'ясо містить дуже мало натрію та багато калію. Найменший вміст натрію спостерігається в яловичині та свинині, але свинина містить найвищий рівень калію, в той час, як куряче м'ясо – найнижчий. Це робить свинину корисним вибором для тварин із захворюваннями серця.

Яловичина, баранина, курятина та свинина містять дуже мало кальцію та відносно мало магнію, що робить таке м'ясо корисним для тварин із сечокам'яною хворобою.

Курятина та свинина також мають низький вміст цинку порівняно з іншими видами м'яса, такими як яловичина, баранина та кролик. Це важливо враховувати при виборі м'яса для тварин зі зниженим імунітетом або проблемами з шкірою та волоссям, оскільки цинк відіграє важливу роль в функціонуванні імунної системи та здоров'ї шкіри і волосся.

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Крім того, ветеринари рекомендують враховувати індивідуальні потреби вашого пухнастого друга, такі як вік, розмір, рівень активності та наявність будь-яких медичних проблем. Наприклад, котенята та цуценята потребують більше протеїну та енергії для росту та розвитку, тоді як старі тварини можуть вимагати меншої кількості жиру в раціоні, щоб уникнути набору зайвої ваги.

Також варто звернути увагу на якість м'яса, зокрема на джерело та спосіб його виробництва. Органічне м'ясо, яке не містить штучних добавок, гормонів та антибіотиків, може бути кращим варіантом для вашої тварини, особливо якщо вона має алергії або інші вразливості.

Загалом, раціон вашої тварини має бути різноманітним та забезпечувати всі необхідні макро- та мікроелементи. Консультація з ветеринаром або фахівцем з харчування тварин може допомогти вам визначити оптимальний вибір м'яса та складу раціону для вашого улюбленця.

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