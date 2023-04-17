Можно ли давать собакам и котам мясо: ответ ветеринара

Мясо является основным источником протеина в рационе кошек и собак. Оно содержит все главные аминокислоты, нужные животным в любом возрасте. Какое мясо можно употреблять домашним любимцам рассказала ветеринар и зоопсихологиня Лидия Лободина.

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Однако выбор мяса для вашего питомца зависит от его потребностей и доступности для владельцев. Важно знать, что у каждого вида мяса есть свои преимущества и недостатки. Самыми популярными вариантами являются:

курятина;

индейка;

кролик;

свинина;

говядина

баранина.

Например, курятина и свинина, белое мясо, содержат меньший уровень протеина по сравнению с бараниной или говядиной, при том как говядина содержит больше протеина.

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Жир в разных видах мяса также отличается наличием основных жирных кислот. Больше жира содержится в курином мясе и свинине, меньше – в баранине и говядине.

Также следует отметить, что сырое мясо содержит очень мало натрия и много калия. Наименьшее содержание натрия наблюдается в говядине и свинине, но свинина содержит самый высокий уровень калия, в то время как куриное мясо – самое низкое. Это делает свинину полезным выбором для животных с заболеваниями сердца.

Говядина, баранина, курятина и свинина содержат очень мало кальция и относительно мало магния, что делает такое мясо полезным для животных с мочекаменной болезнью.

Курятина и свинина также имеют низкое содержание цинка по сравнению с другими видами мяса, такими как говядина, баранина и кролик. Это важно учитывать при выборе мяса для животных с пониженным иммунитетом или проблемами с кожей и волосами, поскольку цинк играет важную роль в функционировании иммунной системы и здоровье кожи и волос.

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Кроме того, ветеринары рекомендуют учитывать индивидуальные потребности вашего пушистого друга, такие как возраст, размер, уровень активности и наличие каких-либо медицинских проблем. Например, котята и щенки нуждаются в большем количестве протеина и энергии для роста и развития, тогда как старые животные могут требовать меньшего количества жира в рационе, чтобы избежать набора лишнего веса.

Также стоит обратить внимание на качество мяса, в частности, на источник и способ его производства. Органическое мясо, не содержащее искусственных добавок, гормонов и антибиотиков, может быть лучшим вариантом для вашего животного, особенно если он имеет аллергии или другие уязвимости.

В целом рацион вашего животного должен быть разнообразным и обеспечивать все необходимые макро- и микроэлементы. Консультация с ветеринаром или специалистом по питанию животных может помочь вам определить оптимальный выбор мяса и состав рациона для вашего любимца.

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