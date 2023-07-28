Чи можна витирати телевізор вологою ганчіркою: поради експертів

Екран телевізора потрібно очищати від пилу та бруду кожного тижня. Таким чином забруднення не будуть накопичуватися на дисплеї та погіршувати чіткість картинки.

Експерти з техніки радять використовувати вологу та суху ганчірки. Про це повідомляє Express.co.uk.

Зазначається, що спочатку потрібно вимкнути телевізор та від'єднати його від розетки. Це допоможу уникнути ризику ураження електричним струмом.

Читайте також: Як значно зменшити кількість пилу у квартирі: Топ-5 дієвих порад

Спершу необхідно протерти екран сухою серветкою з мікрофібри, аби зібрати пил та бруд. Починати варто зверху дисплея та рухатись вниз, злегка натискаючи.

Відео дня

Після цього треба трохи змочити серветку та протерти екран ще раз. Не варто використовувати воду з під крана, оскільки вона може залишити розводи та смуги.

Далі варто насухо видалити вологу з екрана. Перед тим, як вмикати телевізор, необхідно переконатися, що він повністю сухий.

Раніше, UaPortal поділився, чому речі після прання погано пахнуть.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!