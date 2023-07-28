Можно ли вытирать телевизор влажной тряпкой: советы экспертов

Экран телевизора нужно очищать от пыли и грязи каждую неделю. Таким образом, загрязнения не будут накапливаться на дисплее и ухудшать четкость картинки.

Эксперты по технике советуют использовать влагу и сухую тряпку. Об этом сообщает Express.co.uk.

Сначала необходимо выключить телевизор и отсоединить его от розетки. Это поможет избежать риска поражения электрическим током.

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Сначала необходимо протереть экран сухой салфеткой из микрофибры, чтобы собрать пыль и грязь. Начинать следует сверху дисплея и двигаться вниз, слегка нажимая.

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После этого немного смочить салфетку и протереть экран еще раз. Не стоит использовать воду из-под крана, поскольку она может оставить разводы и полосы.

Далее следует насухо удалить влагу с экрана. Перед тем как включать телевизор, убедитесь, что он полностью сухой.

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