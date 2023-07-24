Почему вещи после стирки плохо пахнут: почти все совершают эту ошибку

Одной из основных причин, приводящих к неприятному запаху вещей после стирки, является появление плесени. Плесень появляется из-за высокой влажности и недостаточной проветриваемости машины после каждой стирки. Во избежание этого после завершения цикла стирки рекомендуется протирать резинки от остатков влаги и оставлять дверцу и лоток открытыми для проветривания.

Если вы уже столкнулись с проблемой плесени, есть несколько способов справиться с ней. Вы можете насыпать 100 г лимонной кислоты или 100 миллилитров 9% уксуса (на ваш выбор) в барабан машинки, а затем запустить цикл стирки с высокой температурой, доступной на вашей машинке. Это поможет освежить вашу стиральную машину.

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Заботьтесь о правильном уходе за стиральной машиной, чтобы избежать повторения проблемы с плесенью. Если вы замечаете, что плесень хранится на резинках, рекомендуется протирать их ватными дисками, смоченными в белье.

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Если ситуация уже достаточно серьезная, и плесени в стиральной машине есть очень много, есть кардинальный метод, но пользоваться им часто не рекомендуется. Вы можете использовать емкость для порошка, залить в нее 1 литр качественного белья и запустить стиральную пустую машину на программе с температурой 90 градусов. Это поможет уничтожить все споры плесени и неприятный запах. После этого следует снова соблюдать правила, описанные выше, чтобы избежать повторения такой ситуации.

Напомним, мы уже писали, сколько порошка нужно сыпать в стиральную машинку.

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