Чому речі після прання погано пахнуть: майже всі роблять цю помилку

Однією з основних причин, які призводять до неприємного запаху речей після прання, - є поява цвілі. Цвіль з'являється через високу вологість та недостатню провітрюваність машинки після кожного прання. Щоб уникнути цього, після завершення циклу прання, рекомендується протирати гумки від вологи та залишати дверцята і лоток відкритими для провітрювання.

Якщо ви вже зіткнулися з проблемою цвілі, є декілька способів, щоб впоратися з нею. Ви можете насипати 100 грамів лимонної кислоти або 100 мілілітрів 9% оцту (на ваш вибір) у барабан машинки, а потім запустити цикл прання з найвищою температурою, доступною на вашій машинці. Це допоможе освіжити вашу пральну машину.

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Дбайте про правильний догляд за пральною машиною, аби уникнути повторення проблеми з цвіллю. Якщо ви помічаєте, що цвіль зберігається на гумках, рекомендується протирати їх ватними дисками, змоченими в білизні.

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Якщо ситуація є вже досить серйозною, і цвілі в пральній машині дуже багато, є кардинальний метод, але користуватися ним часто не рекомендується. Ви можете використати ємність для порошку, залити в неї 1 літр якісної білизни і запустити порожню пральну машину на програмі з температурою 90 градусів. Це допоможе знищити всі спори цвілі та неприємний запах. Після цього слід знову дотримуватися правил, описаних вище, щоб уникнути повторення такої ситуації.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки порошку треба сипати в пральну машинку.

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