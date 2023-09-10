Можна вдвічі збільшити врожай: як доглядати за яблунею у вересні

Після успішного збору яблук, садівники повинні приділити особливу увагу догляду за яблунями, якщо вони прагнуть отримувати красиві та смачні плоди у великій кількості в майбутньому. Догляд за яблунями восени є надзвичайно важливим етапом у цьому процесі.

Фахівці дали декілька порад садівникам, які хочуть, аби їхні яблуні завжди приносили гарний врожай. Потрібно виконати лише декілька кроків, а саме:

Видалення залишків урожаю:

Після збору яблук важливо прибрати всі залишки урожаю, включаючи пошкоджені та підгнилі плоди, а також зламані гілки та опале листя. Це сприятиме запобіганню поширенню шкідливих комах і хвороб.

Приготування приствольного кола:

Для того, щоб підготувати приствольне коло до зими, викопайте його і приберіть весь матеріал, що може викликати захворювання або бути місцем для шкідливих комах. Зазвичай радять не копати грунт в радіусі 15-20 см від стовбура, а лише розпушувати його.

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Мульчування:

Після підготовки приствольного кола, мульчуйте його за допомогою хвої, тирси, деревної стружки, сіна, соломи, торфу або компосту. Це допоможе підтримувати вологу в грунті та запобігти випаровуванню.

Додаткове живлення:

Для поліпшення якості ґрунту і забезпечення родючості використовуйте органічний компост, розпушуючи його під стовбуром дерева. Однак не забувайте і про мінеральні та органічні добрива, які також можуть бути необхідними для дерев.

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Полив:

Навіть після збору врожаю не забувайте про полив яблунь, особливо під час сухих періодів. Пам'ятайте, що варто скоротити обсяг води, яку використовуєте, щоб не виросли нові пагони перед зимою.

Обрізка яблунь:

Осінь – ідеальний час для обрізки яблунь, під час якої слід видалити пошкоджені, хворі гілки.

Захист від хвороб і шкідників:

Не забувайте про захист яблунь від хвороб і шкідників за допомогою спеціальних препаратів.

Правильний догляд за яблунями восени сприяє їхньому здоров'ю та великому врожаю в майбутньому. Слід пам'ятати, що незалежно від сезону року, садівники завжди мають бути уважними та пильними, щоб насолоджуватися смачними яблуками і красивими яблунями.

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