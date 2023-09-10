Можно вдвое увеличить урожай: как ухаживать за яблоней в сентябре

После успешного сбора яблок садоводы должны уделить особое внимание уходу за яблонями, если они стремятся получать красивые и вкусные плоды в большом количестве в будущем. Уход за яблонями осенью является важнейшим этапом в этом процессе.

Специалисты дали несколько советов садоводам, желающим, чтобы их яблони всегда приносили хороший урожай. Нужно выполнить несколько шагов, а именно:

Удаление остатков урожая:

После сбора яблок важно убрать все остатки урожая, включая поврежденные и подгнившие плоды, а также сломанные ветки и опавшие листья. Это будет способствовать предотвращению распространения вредных насекомых и болезней.

Приготовление приствольного круга:

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Для того, чтобы подготовить круг приствольного к зиме, выкопайте его и уберите весь материал, который может вызвать заболевание или быть местом для вредных насекомых. Обычно советуют не копать грунт в радиусе 15-20 см от ствола, а лишь разрыхлять его.

Мульчирование:

После подготовки приствольного круга, мульчируйте его с помощью хвои, опилок, древесной стружки, сена, соломы, торфа или компоста. Это поможет поддерживать влагу в почве и предотвратить испарение.

Дополнительное питание:

Для улучшения качества почвы и обеспечения плодородия используйте органический компост, разрыхляя его под стволом дерева. Однако не забывайте и о минеральных и органических удобрениях, которые также могут быть необходимы для деревьев.

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Полив:

Даже после сбора урожая не забывайте о поливе яблонь, особенно во время сухих периодов. Помните, что стоит сократить объем используемой воды, чтобы не выросли новые побеги перед зимой.

Обрезка яблонь:

Осень – идеальное время для обрезки яблонь, во время которой следует удалить поврежденные больные ветви.

Защита от болезней и вредителей:

Не забывайте о защите яблонь от болезней и вредителей с помощью специальных препаратов.

Правильный уход за яблонями осенью способствует их здоровью и большому урожаю в будущем. Следует помнить, что независимо от сезона года, садоводы всегда должны быть внимательны и внимательны, чтобы наслаждаться вкусными яблоками и красивыми яблонями.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.

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