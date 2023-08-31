Дачники назвали пять овощей, которые можно успеть посадить сейчас и собрать урожай до морозов

Приближающаяся осень не означает, что дачники могут прекратить работу. Есть целый ряд овощей, которые можно выращивать в сентябре и собрать урожай.

Осенние более прохладные температуры воздуха означают, что растения могут расти сильнее с меньшим тепловым стрессом. Кроме того, больше вероятность дождя, то есть корни растений будут поглощать больше питательных веществ, а садоводам придется меньше поливать растения, сообщает Express.co.uk.

Зеленый салат

Зелень салата очень легко вырастить прямо сейчас, поскольку ее можно собирать в любое время года. Вы можете сорвать лист, и из него вырастет новое.

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Зелень, такую как салат, шпинат и капусту, можно выращивать с августа по ноябрь. Они лучше развиваются при более низких температурах, поскольку являются достаточно выносливыми растениями.

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Редис

Редис также идеально подходит для выращивания в это время года, так как быстро растет, а также может храниться в холодильнике месяцами после полного созревания. Поскольку редис можно собирать примерно через месяц, вы можете посадить много редисов подряд.

Горох

Можно сеять горох в период с сентября по начало ноября, если он хорошо приживется до наступления самых холодных погодных условий. Однако садоводам рекомендуется сажать их как можно скорее, поскольку они вряд ли переживут зиму, если они слишком молоды.

Морковь

Морковь может расти с ранней весны до поздней осени. Для большинства сортов лучшее время для посадки – конец августа или начало сентября.

Кустовая фасоль

Кустовые бобы идеально подходят для выращивания осенью, поскольку они дают большие урожаи до наступления первых смертоносных заморозков и, скорее всего, созревают раньше других сортов.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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