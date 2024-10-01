Можна виграти футболку з автографом Довбика: відкрито збір на вантажівку-мультиліфт для 63 ОМБр

63 окрема механізована бригада, яка б'ється з окупантами на Лиманському напрямку, потребує вантажівки з системою мультиліфт для контейнерів. Це авто конче необхідне задля збереження життя наших військових.

Як повідомили на сторінці бригади у Facebook, за донат у 200 грн є можливість виграти футболку з автографом від українського футболіста італійської "Роми" Артема Довбика.

Футболка з автографом Довбика. Джерело: 63 бригада в instagram.com

Футболка з автографом Довбика. Джерело: 63 бригада в instagram.com

Футболка з автографом Довбика. Джерело: 63 бригада в instagram.com

63-тя окрема механізована бригада (63 ОМБр) — це з'єднання механізованих військ сухопутних військ ЗС України. 63 ОМБр була створена після початку війни у 2014 році як кадрована військова частина Корпусу резерву. Після вторгнення армії РФ бригаду відмобілізували.

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2022 року воїни 63 ОМБр вели бої на Херсонському напрямку, потім під Бахмутом. Від весни 2023 року бійці бригади воюють проти окупантів в Серебрянському лісі на Лиманському напрямку.

На вантажівку треба зібрати 3,5 млн грн. Станом на ранок 1 жовтня на банці монобанку зібрано лише 1 530 807 грн.

Як підтримати збір на вантажівку 63 ОМБр?

Банка у monobank

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