Можно выиграть футболку с автографом Довбика: открыт сбор на грузовик-мультилифт для 63 ОМБр

63 отдельная механизированная бригада, сражающаяся с оккупантами на Лиманском направлении, нуждается в грузовике с системой мультилифт для контейнеров. Этот автомобиль очень необходим для сохранения жизни наших военных.

Как сообщили на странице бригады в Facebook, за донат в 200 грн есть возможность выиграть футболку с автографом от украинского футболиста итальянской "Ромы" Артема Довбыка.

Футболка с автографом Довбыка. Источник: 63 бригада в instagram.com

Футболка с автографом Довбыка. Источник: 63 бригада в instagram.com

Футболка с автографом Довбыка. Источник: 63 бригада в instagram.com

63-я отдельная механизированная бригада (63 ОМБр) - это соединение механизированных войск сухопутных войск ВС Украины. 63 ОМБр была создана после начала войны в 2014 году как кадрированная военная часть Корпуса резерва. После вторжения армии РФ бригаду отмобилизовали.

По теме: Jaguar за 500 грн доната: Демсокира объявила о сборе на 20 лодок для ССО

2022 воины 63 ОМБр вели бои на Херсонском направлении, затем под Бахмутом. С весны 2023 года бойцы бригады воюют против оккупантов в Серебрянском лесу на Лиманском направлении.

На грузовик нужно собрать 3,5 млн. грн. По состоянию на утро 1 октября на банке монобанка собрано всего 1530807 грн.

Как поддержать сбор на грузовик 63 ОМБр?

Банка в monobank

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!