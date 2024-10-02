Чоловіків до 25 років можуть призвати – адвокатка

В Україні чоловіки до 25 років можуть бути призвані на базову військову службу, але це не стосується мобілізації, яка наразі охоплює осіб старше 25 років. Призовники в Україні не можуть бути мобілізовані примусово, але мають пройти обов’язкову базову службу, відповідно до чинного законодавства.

Адвокатка Дар'я Тарасенко пояснила, що нині заборонено мобілізувати тих, хто перебуває на обліку як призовники, але вони можуть бути залучені до іншого типу служби. Це стосується саме базової військової служби, яка відрізняється від загальновійськової підготовки.

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Тарасенко також спростувала поширену думку, що базова служба розпочнеться лише у 2025 році, зазначивши, що це стосується загальновійськової підготовки, а призов на базову службу може бути оголошений у будь-який момент.

"Законодавством не визначено, коли саме має розпочатись призов на базову військову службу молодиків. А це означає, що призов може бути оголошений у будь-який момент. І це означає, що бути знайомим необхідно вже зараз", – додала вона.

Згідно з чинним законодавством, базову військову службу зобов'язані пройти всі чоловіки у віці від 18 до 24 років. Якщо чоловік не пройшов базову підготовку або військову службу до свого 24-річчя, він буде призваний для її проходження до настання цього віку. Після досягнення 25 років призовник підлягатиме мобілізації на загальних підставах, оскільки втрачає статус призовника і стає військовозобов'язаним.

Тривалість базової військової служби залежить від ситуації в країні. У мирний час вона триває до п'яти місяців, а в умовах воєнного стану – до трьох. Служба складається з двох етапів: базової загальновійськової підготовки та фахової підготовки. Проте навіть після завершення служби чоловіки не стають військовозобов'язаними до досягнення 25-річного віку.

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