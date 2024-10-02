Мужчин до 25 лет могут призвать - адвокат

В Украине мужчины до 25 лет могут быть призваны на базовую военную службу, но это не касается мобилизации, которая охватывает лиц старше 25 лет. Призывники в Украине не могут быть мобилизованы принудительно, но должны пройти обязательную базовую службу в соответствии с действующим законодательством.

Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, что сейчас запрещено мобилизовать тех, кто состоит на учете как призывники, но они могут быть привлечены к другому типу службы. Это касается именно базовой военной службы, отличающейся от общевойсковой подготовки.

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Тарасенко также опровергла распространенное мнение, что базовая служба начнется только в 2025 году, отметив, что это касается общевойсковой подготовки, а призыв на базовую службу может быть объявлен в любой момент.

"Законодательством не определено, когда именно должен начаться призыв на базовую военную службу молодых людей. А это значит, что призыв может быть объявлен в любой момент. И это значит, что быть знакомым необходимо уже сейчас", – добавила она.

Согласно действующему законодательству, базовую военную службу обязаны пройти все мужчины в возрасте от 18 до 24 лет. Если мужчина не прошел базовую подготовку или военную службу к своему 24-летию, он будет призван для ее прохождения до наступления этого возраста. По достижении 25 лет призывник будет подлежать мобилизации на общих основаниях, поскольку теряет статус призывника и становится военнообязанным.

Продолжительность базовой военной службы зависит от ситуации в стране. В мирное время она длится до пяти месяцев, а в условиях военного положения – до трех. Служба состоит из двух этапов: базовой общевойсковой подготовки и профессиональной подготовки. Однако даже после завершения службы мужчины не становятся военнообязанными до достижения 25-летнего возраста.

Предлагаем узнать, как военнообязанному продлить отсрочку от мобилизации и как часто это нужно делать.

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