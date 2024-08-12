Чоловік не пішов за викликом до ТЦК, бо пас корів: що вирішив суд

У Волинській області чоловік, який отримав повістку на мобілізацію, але не з’явився до пункту збору, оскільки пас корів, був визнаний винним в ухиленні від військової служби.

Як стало відомо з рішення Ратнівського районного суду, обвинувачений отримав повістку 15 червня. Попри це, він проігнорував виклик і не з’явився у вказаний час, пише видання "Волинські новини" з посиланням на ухвалу суду.

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Зазначається, що під час судового засідання чоловік щиро розкаявся у вчиненому та пояснив свою поведінку бажанням доглядати за худобою. Проте суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Однак, враховуючи щире каяття обвинуваченого, суд замінив реальне позбавлення волі на один рік іспитового строку.

Варто відзначити, що за ухилення від мобілізації Кримінальний кодекс України передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Проте більшість тих, хто намагається уникнути служби, укладають угоду зі слідством.

Зокрема, багато з них визнають свою провину, виражають каяття і домовляються зі слідством, щоб уникнути тюремного ув'язнення. Зазвичай після укладання такої угоди їм призначають іспитовий термін, який триває один рік.

Нагадаємо, раніше Комітет з нацбезпеки підтримав заборону мобілізації чоловіків до 25 років

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