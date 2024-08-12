Мужчина не пошел по вызову в ТЦК, потому что пас коров: что решил суд

В Волынской области мужчина, получивший повестку на мобилизацию, но не явившийся в пункт сбора, поскольку пас коров, был признан виновным в уклонении от военной службы.

Как стало известно по решению Ратневского районного суда, обвиняемый получил повестку 15 июня. Несмотря на это, он проигнорировал вызов и не явился в указанное время, пишет издание "Волынские новости" со ссылкой на определение суда.

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Отмечается, что во время судебного заседания мужчина искренне раскаялся в содеянном и объяснил свое поведение желанием ухаживать за скотом. Однако суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Однако учитывая искреннее раскаяние обвиняемого, суд заменил реальное лишение свободы на один год испытательного срока.

Следует отметить, что за уклонение от мобилизации Уголовный кодекс Украины предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Однако большинство тех, кто пытается избежать службы, заключают соглашение со следствием.

В частности, многие признают свою вину, выражают раскаяние и договариваются со следствием, чтобы избежать тюремного заключения. Обычно после заключения такого соглашения назначают им испытательный срок, который длится один год.

Напомним, ранее Комитет по нацбезопасности поддержал запрет на мобилизацию мужчин до 25 лет.

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