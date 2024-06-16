Чоловіки, які повертаються в Україну, щоб стати на військовий облік 'опиняються у пастці' - нардеп

Федір Веніславський, який є членом парламентського комітету з національної безпеки, оборони та розвідки, заявив, що військовозобов'язані чоловіки, які повернулися в Україну для дотримання мобілізаційних вимог, щоб стати на військовий облік, "опиняються у пастці".

Про це він розповів в ефірі Radio NV.

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"Громадяни України, які не стояли на військовому обліку і повернулися до України, вони зараз потрапили, фактично, у своєрідну пастку. Вони не можуть виїхати з України назад до своїх сімей і не можуть в Україні стати на військовий облік, тому що в них немає в Україні зареєстрованого місця проживання", – пояснив нардеп.

Веніславський зазначив, що в даний час вони працюють над зверненням до уряду України, включаючи Міністерство внутрішніх справ та Міністерство оборони, адже необхідно знайти розв'язання цієї проблеми.

Також він повідомив, що особисто отримав звернення від декількох десятків громадян, які потрапляли в подібну ситуацію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

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