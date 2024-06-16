Мужчины, которые возвращаются в Украину, чтобы стать на воинский учет 'оказываются в ловушке' - нардеп

Федор Вениславский, член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, заявил, что военнообязанные мужчины, вернувшиеся в Украину для соблюдения мобилизационных требований, чтобы стать на военный учет, "оказываются в ловушке".

Об этом он рассказал в эфире Radio NV.

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"Граждане Украины, которые не стояли на военном учете и вернулись в Украину, они сейчас попали фактически в своеобразную ловушку. Они не могут выехать из Украины обратно в свои семьи и не могут в Украине стать на военный учет, потому что у них нет в Украине зарегистрированного места жительства", – объяснил нардеп.

Вениславский отметил, что в настоящее время они работают над обращением к правительству Украины, включая Министерство внутренних дел и Министерство обороны, ведь необходимо найти решение этой проблемы.

Также он сообщил, что лично получил обращение от нескольких десятков попадавших в подобную ситуацию граждан.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

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