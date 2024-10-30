Ми могли б захопити курську АЕС, але такої мети не було - Зеленський

Сили оборони мали можливість захоплення Курської атомної електростанції в рф, проте не мали цього на меті. Це означало б стати такими, як ворог.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Ісландії.

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"Росія думає, що вони дуже сильні, але якби ми захотіли захопити їхню атомну станцію, ми б це зробили. Ми могли б це зробити, але ми ніколи не хотіли цього. Тому що ми розуміємо, що це означало б стати такими ж, як Росія. Ми не окупуємо їхню критичну інфраструктуру, як вони це зробили із Запорізькою атомною станцією".

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї.

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