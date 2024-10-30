Мы могли бы захватить курскую АЭС, но такой цели не было.

Силы обороны имели возможность захвата Курской атомной электростанции в России, однако не преследовали цели. Это значит стать такими, как враг.

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами в Исландии.

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Россия думает, что они очень сильны, но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали. Мы могли бы это сделать, но мы никогда не хотели этого. Потому что мы понимаем, что это означало бы стать такими же, как Россия. Мы не оккупируем их критическую инфраструктуру, как они это сделали с Запорожской атомной станцией.

Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.

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