Мило та лак для волосся: як приховати стрілку на капронових колготах

Капронові колготи – невід’ємний атрибут жіночого гардеробу. Але нерідко ми вдягаємо красиву сукню і помічаємо на практично нових картонах ненависну стрілку. Якщо альтернативни колготам чи сукні немає, ми підкажемо, як врятувати капрони.

Лак для волосся

Розпиліть лак у 30 сантиметрах від стрілки – вона одразу зупиниться. Трохи стисніть матеріал і бризніть лаком ще раз – стрілка стане непомітною.

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Клей ПВА

Якщо у вас під рукою є канцелярський клей – обробіть ним пошкодження та края навколо нього. Дочекайтесь висихання.

Лак для нігтів

Візьміть прозорий лак і нанесіть його на пошкодження. Це зупинить рух стрілки.

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Мило

Якщо нічого з вище перерахованого під рукою немає, підійде звичайне мило. Намильте палець та змастіть стрілку на колготах та по краях. Крім мила підійдуть також шампунь, гель для душу та гель для миття посуду.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко видалити жувальну гумку, яка прилипла на одяг.

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