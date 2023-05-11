Як швидко висушити мокрий одяг: 4 дієві поради

Ви коли-небудь знаходилися в ситуації, коли вам негайно знадобився сухий одяг, але він не встиг висохнути після прання? Незалежно від того, чи готуєтеся ви до швидкого від'їзду у сімейний відпочинок, чи потребуєте свіжого одягу для несподіваного заходу, ось кілька швидких способів прискорити процес сушіння вашого одягу.

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Швидкий цикл прання. Якщо вам терміново потрібен чистий і сухий одяг, використайте прискорений цикл прання з використанням ефективного прального порошку, який допомагає швидше видалити бруд та плями. Виберіть налаштування "Еко" або "Швидке прання" на вашій пральній машині (деякі цикли тривають всього пів години), щоб одяг вийшов і висох якомога швидше. Після прання використовуйте режим швидкого віджимання, щоб максимально видалити воду з одягу; Розташування біля тепла. Розкладіть вашу білизну рівномірно на сушарці або вішалці, і розташуйте її поруч з джерелом тепла. Це може бути радіатор, котел або сонячне проміння. Переконайтеся, що матеріали, які потребують більше часу на висихання, наприклад, джинси, розташовані ближче до джерела тепла; Вітер та циркуляція повітря. Рух повітря також допомагає прискорити процес сушіння, тому можна висушувати одяг на відкритому повітрі або біля відкритого вікна. Якщо ви поспішаєте, можете використати фен, обертаючи та провітрюючи кишені, рукави та коміри; Рушники. Використовуйте свіжі рушники для сушіння випраного вручну одягу. Покладіть предмет одягу на великий рушник, згорніть рушник одягом усередину та поверніть, щоб віджати зайву воду. Ви також можете по черзі покласти речі на прасувальну дошку, поклавши зверху тонкий рушник. Пропрасуйте рушник на сильному нагріванні. Це направляє тепло в тканину і дозволяє рушнику вбирати частину вологи.

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