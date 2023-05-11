Как быстро высушить мокрую одежду: 4 действенных совета

Вы когда-нибудь находились в ситуации, когда вам немедленно понадобилась сухая одежда, но она не успел высохнуть после стирки? Независимо от того, готовитесь ли вы к быстрому отъезду в семейный отдых или нуждаетесь в свежей одежде для неожиданного мероприятия, вот несколько быстрых способов ускорить процесс сушки вашей одежды.

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Быстрый цикл стирки. Если срочно требуется чистая и сухая одежда, используйте ускоренный цикл стирки с использованием эффективного стирального порошка, который помогает быстрее удалить грязь и пятна. Выберите настройки "Эко" или "Быстрая стирка" на вашей стиральной машине (некоторые циклы длятся всего пол часа), чтобы одежда получилась и высох как можно быстрее. После стирки используйте режим быстрого отжима, чтобы максимально удалить воду из одежды; Расположение возле тепла. Разложите ваше белье равномерно на сушилке или вешалке, и расположите его рядом с источником тепла. Это может быть радиатор, котел или солнечные лучи. Убедитесь, что материалы, требующие больше времени на высыхание, например джинсы, расположены ближе к источнику тепла; Ветер и циркуляция воздуха. Движение воздуха также помогает ускорить процесс сушки, поэтому можно сушить одежду на открытом воздухе или у открытого окна. Если вы спешите, можете использовать фен, вращая и проветривая карманы, рукава и воротники; Полотенца. Используйте свежие полотенца для сушки выстиранной вручную одежды. Положите предмет одежды на большое полотенце, сверните полотенце одеждой внутрь и поверните, чтобы отжать лишнюю воду. Вы также можете поочередно положить вещи на гладильную доску, положив сверху тонкое полотенце. Прогладьте полотенце на сильном нагревании. Это направляет тепло в ткань и позволяет полотенцу впитывать часть влаги.

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