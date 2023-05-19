Мыло и лак для волос: как скрыть стрелку на капроновых колготах

Капроновые колготки – неотъемлемый атрибут женского гардероба. Но нередко мы надеваем красивое платье и замечаем на практически новых картонах ненавистную стрелку. Если альтернативны колготам или платью нет, мы подскажем, как спасти капроны.

Лак для волос

Распылите лак в 30 сантиметрах от стрелки – она сразу остановится. Немного сожмите материал и брызните лаком еще раз – стрелка станет незаметной.

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Клей ПВА

Если у вас под рукой есть канцелярский клей – обработайте им повреждения и края вокруг него. Дождитесь высыхания.

Лак для ногтей

Возьмите прозрачный лак и нанесите его на повреждение. Это остановит движение стрелки.

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Мыло

Если ничего из перечисленного выше под рукой нет, подойдет обычное мыло. Намыльте палец и смажьте стрелку на колготах и краях. Кроме мыла подойдут также шампунь, гель для душа и гель для мытья посуды.

Напомним, мы уже писали, как легко удалить прилипшую на одежду жевательную резинку.

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