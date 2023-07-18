На австралійський пляж винесло таємничий металевий об'єкт, який міг впасти з космосу (фото)

Деталь, яка виявилася біля берега віддаленого пляжу в Західній Австралії, викликала зацікавленість і загадковість серед чиновників, які намагаються з'ясувати її походження. Поліція встановила охорону невідомого об'єкта після того, як його виявили здивовані місцеві жителі минулого вихідного приблизно за 250 кілометрів на північ від Перта.

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Зовнішній вигляд об'єкта свідчить про його штучне походження, хоча він зазнав значних пошкоджень. З металевими боками завширшки близько 2,5 метра та майже 3 метри завдовжки, об'єкт вкритий мушлями, а його основа складається зі зламаних шматків металу.

На білих піщаних пляжах Грін-Хед об'єкт виділяється, наче пошкоджена кінцівка.

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Хімічний аналіз невідомого об'єкта визначив його безпечність, але джерело його появи ще не було підтверджено, хоча австралійська поліція закликала утриматися від поспішних висновків.

Не зважаючи на це, користувачі Інтернету почали розглядати різні теорії про походження об'єкта, як тільки новина потрапила в заголовки газет.

Наразі провідна теорія, яка здобула популярність, говорить про те, що металева конструкція не вийшла з глибин океану, а впала з космосу.

Один користувач на Reddit зазначив, що циліндр ідеально підходить для корпусу третього ступеня ракети-носія Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) Індійського дослідницького оборонного управління.

Справді, представники цього дослідницького підрозділу вже заявили про своє власноруч створене знахідне. Вони підкреслили, що ракета PSLV є ключовим інструментом космічної програми Індії, а при запуску цієї ракети її частини падають на Землю над віддаленими областями океану. Часто третій ступінь ракети впадає в океан біля Австралії.

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Австралійське космічне агентство поки що не підтвердило, але й не спростувало цю теорію. Однак в їхньому останньому твіті зазначено, що об'єкт "може походити з іноземної космічної ракети-носія". Паралелі між об'єктом та ракетами досить очевидні, навіть для некваліфікованої людини.

Австралійське космічне агентство недавно здійснило ще один запуск, і, зважаючи на наявність мушель на цьому металевому об'єкті, його присутність в океані можлива протягом декількох місяців.

Проблема космічних сміття, що виникають в результаті запусків ракет, з часом набуває все більшої уваги, оскільки кількість супутників на орбіті Землі зростає. Частини ракет часто свідомо занурюються у віддалені регіони океану без планів на їхнє вилучення.

Австралійське космічне агентство заявило, що воно прагне досягти сталої довгострокової стійкості космічних дій, включаючи проблему уламків, і продовжує звертати на це увагу на міжнародному рівні.

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