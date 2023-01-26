На Бахмутському напрямку бійці Нацгвардії знищили російський склад з гранатометами, АГС, гранатами: ефектне відео

Бійці Нацгвардії знищили ворожий склад боєприпасів на Бахмутському напрямку. Також українські захисники ліквідували відділення особового складу противника.

Відео опублікували на Facebook-сторінці Національної гвардії України. Російських загарбників було виявлено завдяки дрону.

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"Аеророзвідка 3 бригада оперативного призначення виявила склад боєприпасів окупантів і за допомогою мінометного розрахунку нанесла вогневе ураження по складу з боєприпасами противника, який містив гранатомети, АГС, гранати та боєприпаси для стрілкового озброєння", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

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Нагадаємо, що Збройні Сили Україні робитимуть усе можливе, аби російська війна закінчилася вже цього року. Проте завершення війни залежить не лише від України.

Керівник ГУР Кирило Буданов анонсував великий контрнаступ весною 2023 року. За його словами, бойові дії на лінії фронту будуть найспекотнішими саме у березні.

Заступник начальника розвідки при Міноборони Вадим Скібіцький розповів про майбутній можливий наступ росіян. Раніше він уже оцінював терміни закінчення війни в Україні.

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