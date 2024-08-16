На що мають право діти з особливими освітніми потребами у садках та школах

Все частіше в Україні виникають ситуації, коли батьки дітей з особливими освітніми потребами стикаються з дискримінацією при спробі забезпечити своїм дітям рівні можливості для навчання. Юрист ГО "Батьки SOS" Роман Бондаренко детально роз'яснив, які права мають такі діти та як захистити їх від порушень. Як наголосив експерт, законодавство визначає дошкільну освіту як невіддільний складник системи освіти (частина 1 статті 10 Закону України "Про освіту" ).

Закон на боці дітей з ООП

Законодавство України чітко визначає, що дошкільна освіта має забезпечувати цілісний розвиток кожної дитини, незалежно від її особливостей. Інклюзивна освіта є невід'ємною частиною цієї системи і передбачає рівні можливості для всіх дітей, включаючи тих, хто має особливі освітні потреби.

Найпоширеніші порушення прав дітей з ООП:

Вимога забрати дитину з дошкільного закладу: Деякі керівники дошкільних закладів намагаються позбутися дітей з ООП, посилаючись на те, що вони нібито заважають іншим дітям. Це є прямим порушенням права дитини на освіту і дискримінацією за станом здоров'я.

Деякі керівники дошкільних закладів намагаються позбутися дітей з ООП, посилаючись на те, що вони нібито заважають іншим дітям. Це є прямим порушенням права дитини на освіту і дискримінацією за станом здоров'я. Відмова у створенні інклюзивного класу в школі: Посилання на відсутність фінансування в кошторисі не є законною підставою для відмови. Закон України "Про повну загальну середню освіту" прямо передбачає обов'язкове створення інклюзивних класів за зверненням батьків.

Які права мають батьки дітей з ООП?

Право на дошкільну освіту: Кожна дитина має право на отримання дошкільної освіти в повному обсязі, незалежно від своїх особливостей.

Право на інклюзивну освіту: Батьки мають право вимагати створення інклюзивного класу для своєї дитини.

Батьки мають право вимагати створення інклюзивного класу для своєї дитини. Захист від дискримінації: Жодна дитина не може бути дискримінована за станом здоров'я.

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Як захистити права дитини з ООП?

Якщо ви зіткнулися з порушенням прав вашої дитини, ви можете:

Звернутися до адміністрації закладу освіти: Поставте вимогу усунути порушення у письмовій формі.

Звернутися до управління освіти: Поскаржитися на дії адміністрації закладу освіти.

Поскаржитися на дії адміністрації закладу освіти. Звернутися до громадських організацій: Вони нададуть вам юридичну консультацію та допомогу.

Вони нададуть вам юридичну консультацію та допомогу. Звернутися до суду: Якщо інші способи вирішення проблеми не дали результату, можна звернутися до суду з позовом про захист прав дитини.

Важливо пам'ятати:

Ви маєте право на захист: Не мовчіть про порушення ваших прав.

Не мовчіть про порушення ваших прав. Об'єднуйтесь з іншими батьками: Разом ви можете досягти більшого.

Разом ви можете досягти більшого. Звертайтеся за допомогою до юристів: Вони допоможуть вам відстояти права вашої дитини.

Кожна дитина, незалежно від своїх особливостей, має право на якісну освіту. Якщо ваші права як батька дитини з ООП порушуються, не соромтеся звертатися за допомогою. Захистивши права однієї дитини, ви допоможете змінити систему в цілому.

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