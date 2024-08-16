На что имеют право дети с особыми образовательными потребностями в садах и школах

Все чаще в Украине возникают ситуации, когда родители детей с особыми образовательными потребностями сталкиваются с дискриминацией при попытке обеспечить своим детям равные возможности для обучения. Юрист ОО "Отцы SOS" Роман Бондаренко подробно разъяснил, какие права имеют такие дети и как защитить их от нарушений. Как отметил эксперт, законодательство определяет дошкольное образование как неотделимую составляющую системы образования (часть 1 статьи 10 Закона Украины "Об образовании" ).

Закон на стороне детей с ООП

Законодательство Украины четко определяет, что дошкольное образование должно обеспечивать целостное развитие каждого ребенка, независимо от его особенностей. Инклюзивное образование является неотъемлемой частью этой системы и предполагает равные возможности для всех детей, включая тех, кто имеет особые образовательные потребности.

Самые распространенные нарушения прав детей с ООП:

Требование забрать ребенка из дошкольного учреждения Некоторые руководители дошкольных учреждений пытаются избавиться от детей из ООП, ссылаясь на то, что они якобы мешают другим детям. Это прямое нарушение права ребенка на образование и дискриминация по состоянию здоровья.

Некоторые руководители дошкольных учреждений пытаются избавиться от детей из ООП, ссылаясь на то, что они якобы мешают другим детям. Это прямое нарушение права ребенка на образование и дискриминация по состоянию здоровья. Отказ в создании инклюзивного класса в школе: Ссылка на отсутствие финансирования в смете не является законным основанием для отказа. Закон Украины "О полном общем среднем образовании" прямо предусматривает обязательное создание инклюзивных классов по обращению родителей.

Какие права имеют родители детей с ООП?

Право на дошкольное образование Каждый ребенок имеет право на получение дошкольного образования в полном объеме, независимо от своих особенностей.

Каждый ребенок имеет право на получение дошкольного образования в полном объеме, независимо от своих особенностей. Право на инклюзивное образование: Родители имеют право потребовать создания инклюзивного класса для своего ребенка.

Родители имеют право потребовать создания инклюзивного класса для своего ребенка. Защита от дискриминации: Ни один ребенок не может быть дискриминирован по состоянию здоровья.

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Как защитить права ребенка с ООП?

Если вы столкнулись с нарушением прав вашего ребенка, вы можете:

Обратиться в администрацию учебного заведения: Поставьте требование устранить нарушения в письменной форме.

Поставьте требование устранить нарушения в письменной форме. Обратиться в управление образования: Пожаловаться на действия администрации учебного заведения.

Пожаловаться на действия администрации учебного заведения. Обратиться к общественным организациям: Они окажут вам юридическую консультацию и помощь.

Они окажут вам юридическую консультацию и помощь. Обратиться в суд Если другие способы решения проблемы не дали результата, можно обратиться в суд с иском о защите прав ребенка.

Важно помнить:

Вы имеете право на защиту: Не молчите о нарушении ваших прав.

Не молчите о нарушении ваших прав. Объединяйтесь с другими родителями: Вместе вы можете добиться большего.

Вместе вы можете добиться большего. Обращайтесь за помощью к юристам: Они помогут вам отстоять права вашего ребенка.

Каждый ребенок, независимо от их особенностей, имеет право на качественное образование. Если ваши права как отца ребенка с ООП нарушаются, не стесняйтесь обращаться за помощью. Защищая права одного ребенка, вы поможете изменить систему в целом.

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