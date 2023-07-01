На дні Каховської ГЕС знайшли тисячолітній човен з дуба (фото)

У Запоріжжі виявили дубовий човен, який опинився на березі після підриву Каховської гідроелектростанції окупаційними силами росії. Про це було оголошено під час брифінгу, який провела Світлана Охріменко, керівниця Національного заповідника "Хортиця", повідомляє кореспондент з "Укрінформу".

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За словами Охріменко, човен перебував під водою та постійно висихав і намокав. З метою проведення реставраційних робіт його перевезли до спеціального ангару.

Науковий співробітник "Хортиці" розповів, що в Україні існує лише близько 30 подібних човнів. Знайдений у Запоріжжі човен був виготовлений з цільного дерев'яного стовбура дуба. Його довжина становить 6,8 метра, а висота бортів – близько пів метра.

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Раніше неподалік від берегів острова Хортиця також виявляли подібні човни. Вони використовувалися давньоруськими поселеннями, які існували у X-XIV століттях. Ці човни використовувалися для рибальства, промислових потреб, а також для перевезення і переправи.

"Знайдений човен знаходився у дуже поганому стані. Експерти, оцінюючи стан збереженості деревини, припускають, що він може мати понад 1000 років. Але точне датування буде встановлено після проведення радіовуглецевого аналізу", – повідомили ЗМІ.

Крім того, на човні були знайдені окремі символи, значення яких ще невідоме.

Знайдений човен був перевезений до реставраційного ангару, де його занурять у спеціальний хімічний розчин для збереження до подальшої реставрації. Після завершення робіт човен стане експонатом музею.

"Корпус човна зберігся на 70%. Під час розкопок човен був розкладений на кілька частин. Чекає нас багато роботи, але ми сподіваємося, що вдасться зберегти цей історичний артефакт", – підкреслив один із учасників експедиції.

Нагадаємо, у селі Покровське, розташованому на Нікопольщині, місцеві жителі знайшли залишки Покровської Січової церкви, старе кладовище, рештки солдатів Другої світової війни.

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