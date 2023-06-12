Залишки Покровської Січової церкви, старе кладовище, рештки солдатів Другої світової війни: що знайшли на дні Каховського водосховища (фото)

У селі Покровське, розташованому на Нікопольщині, місцеві жителі знайшли кладовище поруч із затопленою старою церквою, після того, як рівень води у Каховському водосховищі знизився. Протягом 70 років, Покровська Січова церква була затоплена водою, захована від нашого погляду. Цей храм був свідком двох знищень. Він мав значення, про яке згадував Олександр Довженко і який відвідував і зобразив на своїх полотнах Тарас Шевченко.

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На дні висохлого водосховища були виявлені людські рештки, що належали до часів Другої світової війни. Деякі черепи навіть мали шоломи. Місцеві мешканці зняли жахливі відео кадри цих знахідок. Крім того, були виявлені кілька артефактів, включаючи старовинні пістолі та мечі.

Каховське водосховище колись затопило безліч подібних місць. За період з 1955 по 1958 роки тут було підтоплено понад 212 000 гектарів землі, а близько 150 000 осіб були змушені переселитися. Майже 100 населених пунктів, де розташовувалися багато історичних пам'яток, були затоплені. Один з таких відомих населених пунктів було місто Замик, яке служило столицею хана Мамая.

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Також внаслідок затоплення була зруйнована частина історичного заповідника "Великий Луг", дніпровські плавні та плодючі землі. Місцеві старожилі розповідають, що раніше ці місця були населені різноманітними тваринами і птахами, а рибу можна було ловити руками біля річки.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що підрив Каховської гідроелектростанції створює загрозу для водопостачання жителів Херсонської області та окупованого Криму, а також може негативно позначитися на стані Запорізької атомної електростанції.

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