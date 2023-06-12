Остатки Покровской Сечевой церкви, старое кладбище, остатки солдат Второй мировой войны: что нашли на дне Каховского водохранилища (фото)

В селе Покровское, расположенном в Никопольщине, местные жители нашли кладбище рядом с затопленной старой церковью, после того, как уровень воды в Каховском водохранилище снизился. В течение 70 лет Покровская Сечевая церковь была затоплена водой, спрятана от нашего взгляда. Этот храм являлся свидетелем двух уничтожений. Он имел значение, о котором упоминал Александр Довженко, который посещал и изобразил на своих полотнах Тарас Шевченко.

Читайте также: Стало известно о первых погибших от подрыва Каховской ГЭС

На дне высохшего водохранилища были обнаружены человеческие остатки, относившиеся к Второй мировой войне. У некоторых черепов даже были шлемы. Местные жители сняли ужасающие видео кадры этих находок. Кроме того, было обнаружено несколько артефактов, включая старинные пистоли и мечи.

Каховское водохранилище когда-то затопило множество схожих мест. За период с 1955 по 1958 годы здесь было подтоплено более 212 000 га земли, а около 150 000 человек были вынуждены переселиться. Около 100 населенных пунктов, где располагалось много исторических памятников, были затоплены. Один из таких известных населенных пунктов был город Замык, служивший столицей хана Мамая.

Видео дня

Также в результате затопления была разрушена часть исторического заповедника "Великий Луг", днепровские плавные и плодородные земли. Местные старожилы рассказывают, что раньше эти места были населены разными животными и птицами, а рыбу можно было ловить руками у реки.

Напомним, в Офисе президента заявили, что подрыв Каховской гидроэлектростанции создает угрозу водоснабжению жителей Херсонской области и оккупированного Крыма, а также может негативно сказаться на состоянии Запорожской атомной электростанции.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!