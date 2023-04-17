Цього тижня Землю накриє найпотужніша за весь місяць магнітна буря: коли саме

Вже цього тижня Землю накриє найпотужніша за весь місяць магнітна буря. У цей час людям треба потурбуватися про своє здоров'я та дотримуватися кількох рекомендацій.

Як відомо, метеоудари мають негативний вплив на здоров'я людей, спричиняють збій роботи приладів радіозв'язку, електроніки та навіть викликати полярні сяйва. Про це повідомляє Meteoagent.

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Помірної сили метеозбурення розпочалося на Великдень, 16 квітня. Воно триватиме до 17 квітня, а вже від 18 числа буде відносно спокійно. Проте не поспішайте розслаблятися.

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Вже 20 квітня Землю накриє найпотужніша за місяць магнітна буря потужністю 5 балів та триватиме два дні. В цей період люди скаржаться на головні болі, запаморочення, нудоту, підвищений тиск, біль у м'язах та суглобах, сонливість чи безсоння, слабкість. Також загострюються хронічні хвороби.

Серед небезпечних днів місяця – 22-23 квітня, коли метеозбурення будуть потужністю 3 бали. Після цього до кінця місяця не очікується якихось непередбачуваних чи сильних метеоударів.

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Щоб краще почуватися в небезпечні дні, дотримуйтеся простих правил:

Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю.

Споживайте менше або зовсім відмовтеся від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Їжте більше сезонних овочів та зелені, менше споживайте смаженої, гострої та жирної їжі.

Більше гуляйте на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Перед сном приймайте контрастний душ.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.

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