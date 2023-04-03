У квітні очікується кілька потужних магнітних бур: названо небезпечні дати

У квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США оновило інформацію щодо космічної погоди. Про це повідомляє Meteoagent.

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Згідно з даними супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, прогнозується тільки дводенна потужна магнітна буря – 20-21 квітня.

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Проте геомагнітні збурення розпочнуться вже в перші дні квітня. 3-4 квітня очікуються магнітні бурі інтенсивністю в 3 бали, 5-9 квітня – інтенсивністю 2 бали.

Вже 10 квітня відбудеться посилання і триватиме до 11 квітня – їхня потужність становитиме в 4 бали. Після цього піде спад і вже 16-17 квітня знову посиляться геомагнітні збурення. Загалом цей місяць очікується досить спокійним.

Проте сонячна активність набирає сили на шляху до максимуму своєї активності, якої досягне 20-21 квітня. Після цього жодних подій не передбачається.

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Зазначимо, що такі дані є приблизними, оскільки передбачати сонячні спалахи дуже важко. Прогнози формуються на основі цілої низки змінних, які часто коливаються. Тому впродовж місяця кількість магнітних бур може змінюватися, а вчених заставатимуть неочікувані події.

Коли відбуваються сильні магнітні бурі, то на планеті можуть відбуватися полярні сяйва, короткочасні перебої в роботі електроніки, супутників, радіо та навіть вимкнення електромереж. Метеозалежні люди, люди з хронічними хворобами та похилого віку скаржаться на погіршення самопочуття. Проте вчені не підтверджують такого зв'язку.

Як почуватися краще під час магнітних бур

В дні збурення геомагнітного поля Землі люди скаржаться на головний біль, підвищення тиску, запаморочення, нудоту, біль у суглобах та м'язах, безсоння або сонливість, слабкість, загострення хронічних хвороб.

Потрібно дотримуватися кількох простих правил, аби краще почуватися:

Вживайте достатню кількість чистої води, пийте трав'яний/зелений чай.

Відмовтеся від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Надавайте перевагу сезонним овочам та зелені, менше їжте смаженої, гострої та жирної їжі.

Гуляйте на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Провітрюйте кімнату, приймайте контрастний душ.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, що не кожен березовий сік є однаково корисним. У деяких випадках цей напій може навіть нашкодити організму.

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