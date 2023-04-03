В апреле ожидается несколько мощных магнитных бурь: названы опасные даты

В апреле ожидается ряд умеренной интенсивности магнитных бурь. Однако стоит уберечься в отдельные дни, когда геомагнитные возмущения станут мощнее.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США обновило информацию о космической погоде. Об этом сообщает Meteoagent.

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Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру прогнозируется только двухдневная мощная магнитная буря – 20-21 апреля.

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Однако геомагнитные возмущения начнутся уже в первые дни апреля. 3-4 апреля ожидаются магнитные бури интенсивностью в 3 балла, 5-9 апреля – интенсивностью 2 балла.

Уже 10 апреля состоится ссылка и продлится до 11 апреля – их мощность составит 4 балла. После этого последует спад и уже 16-17 апреля снова усилятся геомагнитные возмущения. В общем, этот месяц ожидается достаточно спокойным.

Однако солнечная активность набирает силу на пути к максимуму своей активности, которой достигнет 20-21 апреля. После этого никаких событий не предвидится.

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Отметим, что такие данные приблизительны, поскольку предусматривать солнечные вспышки очень трудно. Прогнозы формируются на основе целого ряда колеблющихся переменных. Поэтому в течение месяца количество магнитных бурь может изменяться, а ученые будут заставлять неожиданные события.

Когда происходят сильные магнитные бури, то на планете могут происходить полярные сияния, кратковременные перебои в работе электроники, спутников, радио и даже отключения электросетей. Метеозависимые люди, люди с хроническими болезнями и пожилые люди жалуются на ухудшение самочувствия. Однако ученые не подтверждают такую связь.

Как чувствовать себя лучше во время магнитных бурь

В дни возмущения геомагнитного поля Земли люди жалуются на головную боль, повышение давления, головокружение, тошноту, боли в суставах и мышцах, бессонницу или сонливость, слабость, обострение хронических болезней.

Нужно соблюдать несколько простых правил, чтобы лучше чувствовать себя:

Употребляйте достаточное количество чистой воды, пейте травяной/зеленый чай.

Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Предпочитайте сезонные овощи и зелень, меньше ешьте жареной, острой и жирной пищи.

Гуляйте на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Проветривайте комнату, принимайте контрастный душ.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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