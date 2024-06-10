ukr
русский
Війна в Україні

На фронті загинув лідер Добровольчого руху ОУН Микола Коханівський

Анастасія Крищук

На фронті загинув лідер Добровольчого руху ОУН Микола Коханівський
На фронті загинув Микола Коханівський

На війні проти рф загинув лідер "Добровольчого руху ОУН" Микола Коханівський. Йому було 53 роки.

За попередніми даними Коханівського не забрали з-під обстрілів. Про це повідомила удова Степана Хмари Роксолана у Facebook.

"Друзі, я більше не можу мовчати! Загинув Микола Коханівський! Кажуть, його ще не забрали з-під обстрілів. Кричу на весь Трускавець! Я зараз у мами. Навіть не знаю, як ще і це пережити?! Він був кращим з кращих. Він був Другом, соратником, рідним з найрідніших. За що нам це все?!", – написала вона.

Читайте також: За кілька днів до дня народження: загинула госпітальєрка Ірина Цибух Чека (фото)

Своєю чергою Семен Семенченко у Facebook повідомив, що Коханівський загинув на Харківському напрямку під Вовчанськом.

"У 2022 році, коли почалася повномасштабка, хлопці з Донбасу влилися в батальйон "ОУН" і захищали Київ, а після мого звільнення були прикомандовані до ГУР і намагалися створити окремий штурмовий підрозділ. Після того як ті проти кого ми боролися всі ці роки лягли кістками, щоб цього не допустити – я залишився під домашнім арештом ще на рік, а він пішов рядовим у звичайний підрозділ ЗСУ. Зовсім недавно він вітав мене з днем ​​народження, а я вітав його. І ось щойно я дізнався, що він загинув на Харківському напрямку під Вовчанськом", – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо про смерть на війні депутата Київради. Сергій Ільницький служив у 28-й бригаді.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Війна в УкраїніСмерті