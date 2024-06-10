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Война в Украине

На фронте погиб лидер Добровольческого движения ОУН Николай Кохановский

Анастасия Крыщук

На фронте погиб лидер Добровольческого движения ОУН Николай Кохановский
На фронте погиб Николай Кохановский

На войне против россии погиб лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Кохановский. Ему было 53 года.

По предварительным данным, Кохановского не забрали из-под обстрелов. Об этом сообщила вдова Степана Хмары Роксолана в Facebook.

"Друзья, я больше не могу молчать! Погиб Николай Кохановский! Говорят, его еще не забрали из-под обстрелов. Кричу на весь Трускавец! Я сейчас у мамы. Даже не знаю, как еще и это пережить?! Он был лучшим из лучших. Он был Другом, соратником, родным из самых родных. За что нам это все?!", – написала она.

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В свою очередь Семен Семенченко в Facebook сообщил, что Кохановский погиб на Харьковском направлении под Волчанском.

"В 2022 году, когда началась полномасштабка, ребята из Донбасса влились в батальон "ОУН" и защищали Киев, а после моего увольнения были прикомандированы в ГУР и пытались создать отдельное штурмовое подразделение. После того как те против кого мы боролись все эти годы легли костями, чтобы этого не допустить – я остался под домашним арестом еще на год, а он пошел рядовым в обычное подразделение ВСУ. Харьковском направлении под Волчанском", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о смерти на войне депутата Киевсовета. Сергей Ильницкий служил в 28 бригаде.

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