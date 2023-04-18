На фронті за день до дня народження загинув екснардеп Барна

Під час бойових дій на фронті загинув народний депутат 8-го скликання Олег Барна. Це сталося 17 квітня, за день до його дня народження.

Сьогодні, 18 квітня, йому мало виповнитися 56 років. Інформацію ЗМІ підтвердив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Загинув вчора під час бойових дій", – розповів Дмитрашківський.

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Останній допис на сторінці Олега Барни у Facebook датується 13 квітня. Народна депутатка Ірина Геращенко підтвердила загибель Барни. За її словами, екснардеп загинув під Вугледаром.

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"Олег (Барна) загинув на Донбасі. Він був патріотом і українцем. Членом нашої команди. Хорошою людиною, прямою і відвертою", – написала вона.

Що відомо про Олега Барну?

Олег Барна народився у селі Нагірянка на Тернопільщині. Закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Він був народним депутатом восьмого скликання від "Блоку Петра Порошенка".

Активний учасник Революції Гідності в Чортківському районі (Тернопільська область) та у Києві. У липні 2014 року добровольцем пішов у ЗСУ в зону АТО.

Був бійцем 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, командиром мінометного розрахунку. У лютому 2022 року був зарахований на посаду командира гранатометного відділення.

Нагадаємо, днями у мережу потрапило відео, на якому зафіксовано останні життя українського бійця. російські бойовики полонили його, катували, а потім стратили, відрізавши голову ножем.

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