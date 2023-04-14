На війні загинув український герой Асадов, чий батько воює на стороні росії (фото)

У боях проти російських загарбників загинув 28-річний український герой Артур Асадов. Батько хлопця воює на стороні російської армії.

Про загибель захисника повідомив український кінорежисер та продюсер Любомир Левицький у Фейсбуці. "Це неймовірно добрий та завжди веселий хлопець з нашого продакшена. Вже рік на обороні України. Ком в горлі, не можу сказати ні слова. Йдуть найкращі... Артур ми твої боржники", – йдеться у повідомленні.

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5 квітня 2023 року військовий опублікував у Instagram пост із заголовком: "Якщо я раптом помру на війні (Не збираюся, але раптом!). Отже, хочу вас усіх попросити не робити петицію про присвоєння мені Героя України".

За словами Артура, "всі хто на полі бою – всі герої". Він вважав, що відзнака Герой України має "видаватися за визначні та героїчні вчинки".

"Померти на війні, це не героїчний вчинок…. Це чин, до якого повинен бути готовий кожний воїн", – додав він.

Раніше в інтерв'ю "Служба підтримки" Артур розповідав про стосунки зі своїм батьком, який попри те, що кар'єру військового почав в Україні, зараз служить у російській армії.

"Він мені написав: "не бери до рук зброю, Київ одразу візьмуть". У березні написав, що Україна довго не протягне, Зеленський поїхав до Європи й нам хана. Я в цей момент був у лісі й записав йому відео: "ходжу, ходжу не можу знайти росіян, де вони зникли. Можеш підказати, бо незрозуміло?". Він промовчав", – розповідав захисник.

Також Артур розповідав, що його батько не вірив у звірства російських солдатів у Бучі та Ірпені. "Я йому – пишу: "Млинець, я там був, я бачив це все"". Те саме, коли ми зайшли в Ізюм. Він каже: "ти в будь-якому випадку мій син". Якось навіть написав: "О, у тебе гарна форма". Якщо він питає, як справи, я йому: "Все добре, працюю", або: "Працюю, полонених взяли".

На питання чи вбив би він свого батька під час бою, Артур відповів: "Напевно ні. Років до 15 батько був поряд зі мною. Він мене багато чого навчив, зокрема військовій справі".

"Я б не міг його вбити, навіть якби хотів, він не бере участі у бойових діях, сидить десь у штабі. А ось під суд я його відправив би, це так", – казав він.

Що відомо про Артура Асадова: Був командиром національного батальйону "Карпатська Січ", командиром роти вогневої підтримки 49 ОМБр. Його рота була серед десантно-штурмових підрозділів, які брали участь у захопленні Ізюма під час контрнаступу. До війни працював в Ukrainian Film Division.

Батько загиблого Героя жив у тимчасово окупованому Донецьку, активно підтримував "ДНР" та з 2017 року почав працювати у штабі ворога.

Нагадаємо, днями у мережу потрапило відео, на якому зафіксовано останні життя українського бійця. російські бойовики полонили його, катували, а потім стратили, відрізавши голову ножем.

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