На Харківському напрямку гвардійці знищили позицію окупантів разом із загарбниками (відео)

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Харківському напрямку.

Там бійці 5-ї Слобожанської бригади НГУ двома скидами FPV-дронів знищили бліндаж з шістьма окупантами. Про це повідомили на каналі бригади у Telegram.

"Групою аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади на Харківському напрямку була виявлена ​​позиція російських окупантів – бліндаж з особовим складом у кількості 6 військових. Координати місця розташування ворога відразу були передані операторам дронів зі скидами нашої бригади", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що після додаткової аеророзвідки бійці виявили, що п'ять окупантів були знешкоджені, ще один отримав тяжкі поранення. Судячи з сили вибуху, у бліндажі загарбників зберігався боєкомплект.

Нагадаємо, днями Чорні Запорожці ефектно підірвали дорогий російський танк "Прорив".

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